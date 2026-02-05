Brocante de Ciez Le bourg Ciez

Brocante de Ciez

Le bourg Dans les rues Ciez Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Rendez-vous à Ciez toute la journée, pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. .

Le bourg Dans les rues Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 98 07 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante de Ciez Ciez a été mis à jour le 2026-02-05 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)