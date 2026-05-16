Courçon

Brocante de Courçon #36ème édition

Centre Bourg Courçon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Pour les exposants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Comité d’Animation de Courçon organise cette année encore sa Brocante dans le centre bourg de Courçon.

Plus de 100 exposants dans tout le centre bourg.

Exposants réservations auprès de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin.

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Centre Bourg Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

The Comité d’Animation de Courçon is once again organizing its Brocante in the center of Courçon.

Over 100 exhibitors throughout the town center.

Exhibitors: bookings at the Aunis Marais Poitevin Tourist Office.

L’événement Brocante de Courçon #36ème édition Courçon a été mis à jour le 2026-05-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin