Rentrée littéraire Médiathèque municipale Théophile Mandineau de Courçon Courçon jeudi 15 octobre 2026.
Médiathèque municipale Théophile Mandineau de Courçon 12 Place du Marché Courçon Charente-Maritime
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
2026-10-15
L’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel (ALCA) vous invite à découvrir trois maisons d’édition indépendantes de la région.
Tout public à partir de 15 ans.
Médiathèque municipale Théophile Mandineau de Courçon 12 Place du Marché Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 25 78 mediatheque@courcon.fr
English :
The Agence Culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel (ALCA) invites you to discover three independent publishing houses in the region.
For all ages 15 and over.
