Rentrée littéraire Médiathèque municipale Théophile Mandineau de Courçon Courçon

Médiathèque municipale Théophile Mandineau de Courçon 12 Place du Marché Courçon Charente-Maritime

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

2026-10-15

L’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel (ALCA) vous invite à découvrir trois maisons d’édition indépendantes de la région.

Tout public à partir de 15 ans.

Médiathèque municipale Théophile Mandineau de Courçon 12 Place du Marché Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 25 78 mediatheque@courcon.fr

The Agence Culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel (ALCA) invites you to discover three independent publishing houses in the region.

For all ages 15 and over.

L’événement Rentrée littéraire Courçon a été mis à jour le 2026-02-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin