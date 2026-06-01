Brocante de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt
Brocante de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt dimanche 7 juin 2026.
Coye-la-Forêt
Brocante de Coye-la-Forêt
Coye-la-Forêt Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La 20ᵉ brocante de l’Association des Familles de Coye-la-Forêt se tiendra le dimanche 7 juin.
C’est le moment idéal pour faire du tri, donner une seconde vie à vos objets… ou dénicher de bonnes affaires !
La 20ᵉ brocante de l’Association des Familles de Coye-la-Forêt se tiendra le dimanche 7 juin.
C’est le moment idéal pour faire du tri, donner une seconde vie à vos objets… ou dénicher de bonnes affaires ! .
Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 3 44 58 45 45 mairie@coye.fr
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English :
The 20? brocante organized by the Association des Familles de Coye-la-Forêt will be held on Sunday June 7.
It’s the perfect time to sort through your belongings, give them a second life? or unearth some bargains!
L’événement Brocante de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-28 par Chantilly-Senlis Tourisme