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Brocante de Givry-Les-Loisy Rue des Trois Fontaines Givry-lès-Loisy

Brocante de Givry-Les-Loisy Rue des Trois Fontaines Givry-lès-Loisy dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue des Trois Fontaines

Adresse : Dans le village

Ville : 51130 Givry-lès-Loisy

Département : Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 1 1 2 Gratuit Entrée libre

Givry-lès-Loisy

Brocante de Givry-Les-Loisy

Rue des Trois Fontaines Dans le village Givry-lès-Loisy Marne

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
La brocante annuelle investit les rues de Givry-lès-Loisy le dimanche 10 mai de 6H00 à 17H00.
Vous pourrez retrouver une buvette et une petite restauration sur place.

Organisation par Givry en fête.   .

Rue des Trois Fontaines Dans le village Givry-lès-Loisy 51130 Marne Grand Est +33 6 35 21 01 34 

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English : Brocante de Givry-Les-Loisy

L’événement Brocante de Givry-Les-Loisy Givry-lès-Loisy a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT de la Marne