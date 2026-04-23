Brocante de Givry-Les-Loisy Rue des Trois Fontaines Givry-lès-Loisy

Givry-lès-Loisy

Brocante de Givry-Les-Loisy

Rue des Trois Fontaines Dans le village Givry-lès-Loisy Marne

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

La brocante annuelle investit les rues de Givry-lès-Loisy le dimanche 10 mai de 6H00 à 17H00.

Vous pourrez retrouver une buvette et une petite restauration sur place.

Organisation par Givry en fête. .

Rue des Trois Fontaines Dans le village Givry-lès-Loisy 51130 Marne Grand Est +33 6 35 21 01 34

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English : Brocante de Givry-Les-Loisy

L’événement Brocante de Givry-Les-Loisy Givry-lès-Loisy a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT de la Marne