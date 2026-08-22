Brocante de la Fête Foraine de Mirambeau Parking de la Salle des Fêtes Mirambeau

dimanche 25 octobre 2026 · Parking de la Salle des Fêtes · Mirambeau

Informations pratiques

Mirambeau

Brocante de la Fête Foraine de Mirambeau

Parking de la Salle des Fêtes Parc des Loisirs Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 07:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Brocante organisée par le Collectif des Commerçants de Mirambeau et la Municipalité. 1€ le mètre pour les exposants. Fête Foraine avec Restauration et Buvette sur place

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Parking de la Salle des Fêtes Parc des Loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 88 01 xavier0037@hotmail.com

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English :

Flea market organized by the Mirambeau Merchants’ Association and the City. 1? per meter for exhibitors. Carnival with food and a refreshment stand on site

L’événement Brocante de la Fête Foraine de Mirambeau Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge