Brocante de la Fête Foraine de Mirambeau Parking de la Salle des Fêtes Mirambeau
dimanche 25 octobre 2026 · Parking de la Salle des Fêtes · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Brocante de la Fête Foraine de Mirambeau
Parking de la Salle des Fêtes Parc des Loisirs Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 07:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Brocante organisée par le Collectif des Commerçants de Mirambeau et la Municipalité. 1€ le mètre pour les exposants. Fête Foraine avec Restauration et Buvette sur place
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Parking de la Salle des Fêtes Parc des Loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 88 01 xavier0037@hotmail.com
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English :
Flea market organized by the Mirambeau Merchants’ Association and the City. 1? per meter for exhibitors. Carnival with food and a refreshment stand on site
L’événement Brocante de la Fête Foraine de Mirambeau Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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