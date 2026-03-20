Brocante de La Machine en Fête

Place des Fusillés La Machine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Machine en Fête organise une brocante en semi-nocturne.

Buvette et restauration sur place .

Place des Fusillés La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 81 50 02

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English : Brocante de La Machine en Fête

L’événement Brocante de La Machine en Fête La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais