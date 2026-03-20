Brocante de La Machine en Fête La Machine
Brocante de La Machine en Fête La Machine samedi 20 juin 2026.
Brocante de La Machine en Fête
Place des Fusillés La Machine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Machine en Fête organise une brocante en semi-nocturne.
Buvette et restauration sur place .
Place des Fusillés La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 81 50 02
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English : Brocante de La Machine en Fête
L’événement Brocante de La Machine en Fête La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais