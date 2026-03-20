Brocante de l’A.S.A.M.A Puits des Minimes La Machine
Brocante de l’A.S.A.M.A Puits des Minimes La Machine samedi 25 juillet 2026.
Brocante de l’A.S.A.M.A
Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Durant tout le week-end l’association ASAMA organise une brocante.
Buffet Buvette .
Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 46 93
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English : Brocante de l’A.S.A.M.A
L’événement Brocante de l’A.S.A.M.A La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais