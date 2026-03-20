Brocante de l’A.S.AM.A Puits des Minimes La Machine

Brocante de l’A.S.AM.A

Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Durant tout le week-end l’association ASAMA organise une brocante.

Restauration et buvette sur place. .

Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 46 93

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English : Brocante de l’A.S.AM.A

L’événement Brocante de l’A.S.AM.A La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais