Brocante de l’A.S.AM.A Puits des Minimes La Machine

Brocante de l'A.S.AM.A 1 Quater

Brocante de l’A.S.AM.A Puits des Minimes La Machine samedi 16 mai 2026.

Brocante de l’A.S.AM.A

Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Durant tout le week-end l’association ASAMA organise une brocante.

Restauration et buvette sur place.   .

Puits des Minimes 1 Quater, rue de Decize/RD34 La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 46 93 

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English : Brocante de l’A.S.AM.A

L’événement Brocante de l’A.S.AM.A La Machine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais

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