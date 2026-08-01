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AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge

Brocante de la Saint-Louis Saint-Genis-de-Saintonge

dimanche 23 août 2026 · Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Champ de Foire
Ville
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 2 le mètre

Saint-Genis-de-Saintonge

Brocante de la Saint-Louis

Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Brocante de la Saint-Louis
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Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52  loisirsstgenis17240@yahoo.com

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English :

Saint-Louis Flea Market

L’événement Brocante de la Saint-Louis Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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