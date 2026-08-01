AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge
Brocante de la Saint-Louis Saint-Genis-de-Saintonge
dimanche 23 août 2026 · Saint-Genis-de-Saintonge
Informations pratiques
Saint-Genis-de-Saintonge
Brocante de la Saint-Louis
Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Brocante de la Saint-Louis
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Champ de Foire Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 50 52 loisirsstgenis17240@yahoo.com
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English :
Saint-Louis Flea Market
L’événement Brocante de la Saint-Louis Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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