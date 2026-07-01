Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge, Station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge Samedi 19 septembre, 14h30 Station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (nb limité de places). Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées. Déconseillée aux moins de 8 ans. Animaux interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez les coulisses du traitement de vos eaux usées en compagnie des équipes techniques de la RESE.

Entièrement rénové dans le cadre d’un programme ambitieux lancé par Eau 17 en 2022 et inauguré en 2023, cet ouvrage moderne accompagne le développement du territoire en répondant aux besoins actuels et futurs de Saint-Genis-de-Saintonge et de Plassac.

La visite permettra de comprendre le fonctionnement de cette installation, qui repose sur le procédé des boues activées. Après une phase de prétraitement destinée à éliminer les déchets, les sables et les graisses, les eaux usées sont traitées dans un bassin d’aération, où des bactéries assurent l’élimination des polluants organiques et azotés.

Les participants découvriront également le traitement du phosphore et la zone de rejet végétalisée, conçus pour limiter l’impact sur le milieu naturel.

Station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 900 505 http://www.rese.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.rese.fr »}] La station fonctionne sur le principe de l’épuration par « boues activées ». Une première étape de prétraitements permet de retirer les déchets volumineux, les sables et les graisses. Les eaux usées sont ensuite acheminées vers le bassin d’aération, le cœur du traitement. Ce procédé assimile les éléments organiques et azotés des eaux usées par des bactéries, en alternant des phases d’aération et des phases de repos.

Après leur passage sur un clarificateur, les eaux usées traitées sont infiltrées dans une zone de rejet végétalisée. Cet espace naturel, aménagé entre la station d’épuration et le milieu naturel, améliore la qualité des eaux traitées et temporise le rejet dans le ruisseau des Laignes en période hivernale. Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (nb limité de places) ; Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées ; Déconseillée aux moins de 8 ans ; Animaux interdits.

Découvrez les coulisses du traitement de vos eaux usées en compagnie des équipes techniques de la RESE.

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