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Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 09 au 15 Septembre Cinéma Salle Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge

mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma Salle Jeanne d'Arc · Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Salle Jeanne d'Arc
Adresse
21 avenue de saintes
Ville
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Département
Charente-Maritime
Tarif
5€ par personne

Saint-Genis-de-Saintonge

Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 09 au 15 Septembre

Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

5€ par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-15 00:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Programme cinéma
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Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 

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English :

Cinema program

L’événement Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 09 au 15 Septembre Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-08-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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