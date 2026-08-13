Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 09 au 15 Septembre Cinéma Salle Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Saint-Genis-de-Saintonge

Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 09 au 15 Septembre

Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

5€ par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-15 00:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Programme cinéma

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Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53

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English :

Cinema program

L’événement Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 09 au 15 Septembre Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-08-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge