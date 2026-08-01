Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 27 Août au 01 Septembre Cinéma Salle Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge
jeudi 27 août 2026 · Cinéma Salle Jeanne d'Arc · Saint-Genis-de-Saintonge
Informations pratiques
Saint-Genis-de-Saintonge
Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 27 Août au 01 Septembre
Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 Avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
5€ par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-09-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Programme Cinéma
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Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 Avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53
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English :
Movie Schedule
L’événement Programme Cinéma Saint Genis de Saintonge du 27 Août au 01 Septembre Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-08-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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