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Brocante de l’Aikido Club Cattenom

Brocante de l’Aikido Club Cattenom

Brocante de l’Aikido Club Cattenom dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place Saint-Vincent de Paul

Ville : 57570 Cattenom

Département : Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cattenom

Brocante de l’Aikido Club

Place Saint-Vincent de Paul Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

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L’Aikido Club Cattenom organise sa brocante. Prenez un stand pour faire de la place dans vos placards, ou trouvez de nouveaux articles pour votre maison !
Brocanteur, artisans et restauration également sur place.
Inscription pour un stand avant le 30 mai.Tout public
0  .

Place Saint-Vincent de Paul Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 02 39 71 62  aikicattenom@gmail.com

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English :

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The Aikido Club Cattenom is organizing its flea market. Take a stall to make room in your cupboards, or find new items for your home!
Brocante, craftsmen and catering also on site.
Register for a stand before May 30.

L’événement Brocante de l’Aikido Club Cattenom a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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