Cattenom

Brocante de l’Aikido Club

Place Saint-Vincent de Paul Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Dénichez les meilleures affaires !

L’Aikido Club Cattenom organise sa brocante. Prenez un stand pour faire de la place dans vos placards, ou trouvez de nouveaux articles pour votre maison !

Brocanteur, artisans et restauration également sur place.

Inscription pour un stand avant le 30 mai.Tout public

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Place Saint-Vincent de Paul Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 02 39 71 62 aikicattenom@gmail.com

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English :

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The Aikido Club Cattenom is organizing its flea market. Take a stall to make room in your cupboards, or find new items for your home!

Brocante, craftsmen and catering also on site.

Register for a stand before May 30.

L’événement Brocante de l’Aikido Club Cattenom a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS