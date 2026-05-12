Brocante de l’Aikido Club Cattenom
Brocante de l’Aikido Club Cattenom dimanche 14 juin 2026.
Cattenom
Brocante de l’Aikido Club
Place Saint-Vincent de Paul Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
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L’Aikido Club Cattenom organise sa brocante. Prenez un stand pour faire de la place dans vos placards, ou trouvez de nouveaux articles pour votre maison !
Brocanteur, artisans et restauration également sur place.
Inscription pour un stand avant le 30 mai.Tout public
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Place Saint-Vincent de Paul Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 02 39 71 62 aikicattenom@gmail.com
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English :
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The Aikido Club Cattenom is organizing its flea market. Take a stall to make room in your cupboards, or find new items for your home!
Brocante, craftsmen and catering also on site.
Register for a stand before May 30.
L’événement Brocante de l’Aikido Club Cattenom a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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