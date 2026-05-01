Les petits riverains de la centrale Cattenom

Cattenom

Les petits riverains de la centrale

BP 41 Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

La centrale nucléaire de Cattenom propose une animation ludique et pédagogique !

Cette animation a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à la richesse de la biodiversité locale et à la cohabitation entre la centrale et la faune environnante. Des poissons aux cigognes, en passant par les abeilles, les enfants découvriront les espèces qui vivent à proximité du site et les actions mises en place pour favoriser leur protection.

À travers des ateliers interactifs, ils apprendront à reconnaître les cris des animaux, découvriront le rôle des espèces ¿utiles¿ à l’écosystème et réaliseront un atelier origami.

L’animation permet de découvrir comment la centrale travaille avec les associations locales pour le suivi de certaines espèces, le tout dans une approche très ludique.

Inscription obligatoire, ouverte aux enfants de 8 à 11 ans.Enfants

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BP 41 Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 65 18 77 77 cattenom-visites@edf.fr

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English :

The Cattenom nuclear power plant offers a fun and educational activity!

The aim of this activity is to raise awareness among youngsters of the richness of local biodiversity and the cohabitation between the power plant and the surrounding fauna. From fish to storks and bees, children will discover the species that live near the site and the actions taken to protect them.

Through interactive workshops, they’ll learn to recognize animal calls, discover the role of species useful to the ecosystem and take part in an origami workshop.

The animation also shows how the plant works with local associations to monitor certain species, all in a highly entertaining approach.

Registration required, open to children aged 8 to 11.

L’événement Les petits riverains de la centrale Cattenom a été mis à jour le 2026-04-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS