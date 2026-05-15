Estivales Color run Rue du stade Cattenom

Cattenom

Estivales Color run

Rue du stade Place de l’esplanade Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 17:45:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Courez en couleur !

Dans le cadre des Estivales 2 Cattenom, Tout Cattenom Court vous invite à une color run dans les rues de la ville sur 1.5km, avec la possibilité de faire deux boucles. Parking et petite restauration sur place !

Inscription gratuite mais obligatoire en ligne.

Port d’un t-shirt blanc recommandé. Protections oculaires obligatoires fournies par l’association.

Accessible à partir de 5 ans.Tout public

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Rue du stade Place de l’esplanade Cattenom 57570 Moselle Grand Est toutcattenomcourt@gmail.com

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English :

Run in color!

As part of Estivales 2 Cattenom, Tout Cattenom Court invites you to a 1.5km color run through the streets of the town, with the option of two loops. Parking and snacks on site!

Free but compulsory online registration.

White T-shirt recommended. Eye protection provided by the association.

Accessible to children aged 5 and over.

L’événement Estivales Color run Cattenom a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS