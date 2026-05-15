Estivales Color run Rue du stade Cattenom
Estivales Color run Rue du stade Cattenom samedi 13 juin 2026.
Cattenom
Estivales Color run
Rue du stade Place de l’esplanade Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 17:45:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Courez en couleur !
Dans le cadre des Estivales 2 Cattenom, Tout Cattenom Court vous invite à une color run dans les rues de la ville sur 1.5km, avec la possibilité de faire deux boucles. Parking et petite restauration sur place !
Inscription gratuite mais obligatoire en ligne.
Port d’un t-shirt blanc recommandé. Protections oculaires obligatoires fournies par l’association.
Accessible à partir de 5 ans.Tout public
0 .
Rue du stade Place de l’esplanade Cattenom 57570 Moselle Grand Est toutcattenomcourt@gmail.com
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English :
Run in color!
As part of Estivales 2 Cattenom, Tout Cattenom Court invites you to a 1.5km color run through the streets of the town, with the option of two loops. Parking and snacks on site!
Free but compulsory online registration.
White T-shirt recommended. Eye protection provided by the association.
Accessible to children aged 5 and over.
L’événement Estivales Color run Cattenom a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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