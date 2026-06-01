Conférence Le mouvement, notre meilleur médicament ? Cattenom
Conférence Le mouvement, notre meilleur médicament ? Cattenom mardi 23 juin 2026.
Cattenom
Conférence Le mouvement, notre meilleur médicament ?
Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous bougeons ? Pourquoi le sport protège-t-il notre cœur ? Comment peut-il éviter de prévenir certains cancers, ralentir le vieillissement et améliorer notre espérance de vie ?
Une conférence animée par le Docteur Philippe Houplon (cardiologue).Tout public
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Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com
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English :
What happens in our bodies when we move? Why does sport protect our heart? How can it help prevent certain cancers, slow aging and improve our life expectancy?
A conference led by Dr Philippe Houplon (cardiologist).
L’événement Conférence Le mouvement, notre meilleur médicament ? Cattenom a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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