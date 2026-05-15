Les Estivales 2 Cattenom Place Saint-Vincent de Paul Cattenom

Cattenom

Les Estivales 2 Cattenom

Place Saint-Vincent de Paul Esplanade et Espace Culturel Victor Hugo Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Les Estivales 2 Cattenom reviennent pour une nouvelle édition pleine de surprises et de divertissements !

Au programme concerts gratuits, balades à poneys, en calèche et en 2CV, promenades en bateau, spectacles, jeux pour enfants, marché du terroir et de l’artisanat, marché aux fleurs, brocante, ateliers, scène ouverte, expositions, sans oublier la restauration assurée par les associations locales de Cattenom.

Nouveauté cette année, la color run accessible à tous, sur inscription par mail.

Un week-end festif à ne surtout pas manquer ! Programme complet dans les documents à télécharger.Tout public

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Place Saint-Vincent de Paul Esplanade et Espace Culturel Victor Hugo Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 00 contact@mairie-cattenom.fr

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English :

Les Estivales 2 Cattenom is back for another edition full of surprises and entertainment!

On the program: free concerts, pony, carriage and 2CV rides, boat trips, shows, children’s games, local produce and crafts market, flower market, flea market, workshops, open stage, exhibitions, not forgetting catering provided by local Cattenom associations.

New this year, the color run is open to all, with registration by e-mail.

A festive weekend not to be missed! Download the full program.

L’événement Les Estivales 2 Cattenom Cattenom a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS