Concert Classe de clarinette Cattenom
Concert Classe de clarinette Cattenom mercredi 27 mai 2026.
Cattenom
Concert Classe de clarinette
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez le répertoire musical des clarinettes !
Rendez-vous dans l’auditorium de la Médiathèque pour écouter les élèves de la classe de clarinette de Cattenom Loisirs Culture.Tout public
0 .
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com
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English :
Discover the clarinet repertoire!
Join the students of the Cattenom Loisirs Culture clarinet class in the Médiathèque auditorium.
L’événement Concert Classe de clarinette Cattenom a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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