Cattenom

Concert Classe de clarinette

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Découvrez le répertoire musical des clarinettes !

Rendez-vous dans l’auditorium de la Médiathèque pour écouter les élèves de la classe de clarinette de Cattenom Loisirs Culture.Tout public

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

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English :

Discover the clarinet repertoire!

Join the students of the Cattenom Loisirs Culture clarinet class in the Médiathèque auditorium.

L’événement Concert Classe de clarinette Cattenom a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS