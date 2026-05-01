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Concert Classe de clarinette Cattenom

Concert Classe de clarinette Cattenom

Concert Classe de clarinette Cattenom mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 39 rue des Châteaux

Ville : 57570 Cattenom

Département : Moselle

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cattenom

Concert Classe de clarinette

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Découvrez le répertoire musical des clarinettes !
Rendez-vous dans l’auditorium de la Médiathèque pour écouter les élèves de la classe de clarinette de Cattenom Loisirs Culture.Tout public
0  .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65  ecvh57@gmail.com

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English :

Discover the clarinet repertoire!
Join the students of the Cattenom Loisirs Culture clarinet class in the Médiathèque auditorium.

L’événement Concert Classe de clarinette Cattenom a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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