Cattenom

Weekend musical

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Passez un weekend sous le signe de la musique !

Cattenom Loisirs Culture vous invite pour deux jours de musique et d’échange ! Le samedi, une rencontre d’orchestres juniors l’Orchestre Junior du Conservatoire d’Hagondange, et les Orchestres Junior et Mezzo de Cattenom Loisirs Culture. Le dimanche, place aux adultes avec le Grand Orchestre d’Harmonie de Cattenom et la Fensch Harmonie.

Petite restauration sur place bar et pâtisseries.Tout public

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Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 contact@mairie-cattenom.fr

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English :

Enjoy a weekend of music!

Cattenom Loisirs Culture invites you to two days of music and exchange! On Saturday, a meeting of junior orchestras: the Junior Orchestra of the Conservatoire d’Hagondange, and the Junior and Mezzo Orchestras of Cattenom Loisirs Culture. On Sunday, it’s time for the adults, with the Grand Orchestre d’Harmonie de Cattenom and the Fensch Harmonie.

Light refreshments on site: bar and pastries.

L’événement Weekend musical Cattenom a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS