Exposition des ateliers artistiques de Laurent Perini Cattenom

Cattenom

Exposition des ateliers artistiques de Laurent Perini

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 13:30:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Découvrez les créations des élèves de Laurent Perini issues de l’atelier artistique annuel ainsi que des différents stages proposés tout au long de l’année 2025-2026.

Peintures, dessins et expérimentations variées sont à admirer dans cette exposition qui met en valeur le travail, la créativité et le progrès de chacun, offrant un panorama riche et coloré des pratiques explorées au fil des mois.

Le vernissage, prévu le mercredi 24 juin dès 14h, sera l’occasion de rencontrer les artistes, d’échanger autour de leurs créations et de partager un moment convivial célébrant une année de pratique artistique intense et inventive.

Cette exposition est une belle opportunité pour le public de s’immerger dans l’univers des ateliers de Laurent Perini, d’admirer le chemin parcouru par les élèves et de découvrir la richesse des stages artistiques proposés au cours de l’année..Tout public

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

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English :

Discover the creations of Laurent Perini?s students from the annual artistic workshop, as well as from the various courses offered throughout the year 2025-2026.

Paintings, drawings and various experiments can be admired in this exhibition, which highlights the work, creativity and progress of each student, offering a rich and colorful panorama of the practices explored over the months.

The vernissage, scheduled for Wednesday June 24 at 2pm, will be an opportunity to meet the artists, discuss their creations and share a convivial moment celebrating a year of intense and inventive artistic practice.

This exhibition is a wonderful opportunity for the public to immerse themselves in the world of Laurent Perini?s workshops, to admire the progress made by the students and to discover the wealth of artistic training courses offered throughout the year…

L’événement Exposition des ateliers artistiques de Laurent Perini Cattenom a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS