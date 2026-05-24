Cattenom

Électrostat & Réalité virtuelle Découverte de l’électricité statique

Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez explorer l’un des phénomènes les plus mystérieux du quotidien l’électricité statique !

Au programme démonstrations interactives, expériences ludiques et manipulations surprenantes pour comprendre comment cette énergie invisible se manifeste autour de nous.

Parmi les temps forts, l’impressionnante démonstration du générateur de Van de Graaff un moment où l’électricité fera littéralement dresser les cheveux sur la tête.

Et pour prolonger la découverte, laissez vous guider à travers une visite virtuelle immersive au cœur des installations de la centrale une plongée dans les coulisses de la production d’électricité.Enfants

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Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 65 18 77 77 cattenom-visites@edf.fr

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English :

Come and explore one of the most mysterious everyday phenomena: static electricity!

On the program: interactive demonstrations, fun experiments and surprising manipulations to understand how this invisible energy manifests itself around us.

Among the highlights is the impressive demonstration of the Van de Graaff generator: a moment when electricity will literally make your hair stand on end.

And to extend your discovery, let yourself be guided through an immersive virtual tour of the power plant’s facilities: a behind-the-scenes look at electricity production.

L’événement Électrostat & Réalité virtuelle Découverte de l’électricité statique Cattenom a été mis à jour le 2026-05-24 par OT CATTENOM ET ENVIRONS