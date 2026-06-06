Brocante de l’APE de Brouage Dans les rues du village Marennes-Hiers-Brouage
Brocante de l’APE de Brouage Dans les rues du village Marennes-Hiers-Brouage dimanche 1 novembre 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Brocante de l’APE de Brouage
Dans les rues du village Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 08:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-11-01
L’association des parents d’élèves de l’école Champlain de Brouage organise sa traditionnelle brocante du 1er novembre dans les rues du village fortifié.
.
Dans les rues du village Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 35 43 68 apebrouage17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The parents’ association of Brouage’s Champlain school organizes its traditional November 1st flea market in the streets of the fortified village.
L’événement Brocante de l’APE de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)
- Marenn’Ostra Rue des Martyrs Marennes-Hiers-Brouage 1 juillet 2026
- Exposition À pas feutrés Emma Schnellbach Clos de la Halle aux vivres Marennes-Hiers-Brouage 1 juillet 2026
- Exposition Suis du doigt la Chouette Poudrière de la Brèche Marennes-Hiers-Brouage 1 juillet 2026
- Concert Vocalude Marennes-Hiers-Brouage 2 juillet 2026
- Vocalude Des voix sur le sable Marennes Plage Marennes-Hiers-Brouage 2 juillet 2026