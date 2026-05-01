Brocante de l’APE publique Place de la mairie Cherves-Richemont
Brocante de l’APE publique Place de la mairie Cherves-Richemont dimanche 31 mai 2026.
Cherves-Richemont
Brocante de l’APE publique
Place de la mairie 32 place du Champ de Foire Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez soutenir les écoles de Val-de-Cognac en exposant ou en achetant lors de cette brocante organisée par l’APE publique.
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Place de la mairie 32 place du Champ de Foire Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 16 88 12 apepubliquechervesrichemont@gmail.com
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English :
Come and support the Val-de-Cognac schools by exhibiting or buying at this flea market organized by the public APE.
L’événement Brocante de l’APE publique Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac