Brocante de l’APE publique Place de la mairie Cherves-Richemont

Cherves-Richemont

Brocante de l’APE publique

Place de la mairie 32 place du Champ de Foire Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez soutenir les écoles de Val-de-Cognac en exposant ou en achetant lors de cette brocante organisée par l’APE publique.

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Place de la mairie 32 place du Champ de Foire Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 16 88 12 apepubliquechervesrichemont@gmail.com

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English :

Come and support the Val-de-Cognac schools by exhibiting or buying at this flea market organized by the public APE.

L’événement Brocante de l’APE publique Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac