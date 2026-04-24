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Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont

Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont samedi 6 juin 2026.

Adresse : 3 route de l'Épine

Ville : 16370 Cherves-Richemont

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cherves-Richemont

Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins

3 route de l’Épine Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Découvrez le refuge paisible et romantique de cette jardinière, qui ouvre pour la première fois ses portes au public.
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3 route de l’Épine Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 34 66 59 

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English :

Discover the peaceful, romantic refuge of this gardener, who is opening her doors to the public for the first time.

L’événement Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Cognac

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