Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont
Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont samedi 6 juin 2026.
Cherves-Richemont
Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins
3 route de l’Épine Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez le refuge paisible et romantique de cette jardinière, qui ouvre pour la première fois ses portes au public.
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3 route de l’Épine Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 34 66 59
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English :
Discover the peaceful, romantic refuge of this gardener, who is opening her doors to the public for the first time.
L’événement Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Cognac
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