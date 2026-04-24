Cherves-Richemont

Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins

3 route de l’Épine Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez le refuge paisible et romantique de cette jardinière, qui ouvre pour la première fois ses portes au public.

.

3 route de l’Épine Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 34 66 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the peaceful, romantic refuge of this gardener, who is opening her doors to the public for the first time.

L’événement Le Jardin de Violette | Rendez-vous aux Jardins Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Cognac