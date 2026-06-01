Vecqueville

Brocante de l’association FESTI’VEC de Vecqueville

Salle des fêtes de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Vous cherchez la perle rare ?

L’association Festi’Vec organise sa première brocante, entrée libre, le dimanche 14 juin 2026. Et ce n’est pas tout la buvette et la restauration sont sur place.

Les inscriptions se font par SMS au 06 56 72 56 00 ou au 06 82 60 15 60.

Exposants 1,5€/m. Les exposants sont attendus à partir de 6h00. .

Salle des fêtes de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 56 72 56 00

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English :

L’événement Brocante de l’association FESTI’VEC de Vecqueville Vecqueville a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Joinville