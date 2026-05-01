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Brocante de livres Préfailles

Brocante de livres Préfailles samedi 16 mai 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 44770 Préfailles

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Préfailles

Brocante de livres

Place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Vous cherchez un livre précis ? Vous allez peut-être le trouver à Préfailles…
Lors du marché de Préfailles, venez faire vos courses habituelles et pourquoi pas rajouter à votre panier un ou plusieurs livres.
La bibliothèque organise une brocante de livres lors de ce rendez-vous traditionnel du samedi matin dans le centre-bourg de la ville.
Venez vite chiner des livres d’occasion pour tous les âges et tous les goûts !

Que peut-on trouver ?

Roman
Policier
Aventure
Littérature
Bandes dessinées
etc..

On aime
L’atmophère conviviale du marché et ses parfums gourmands, sans oublier la magnifique vue mer depuis le centre-bourg préfaillais.

Alors de passage simplement au marché ou bien à la recherche du bouquin idéal, ne manquez pas cette date à Préfailles sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles.   .

Place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 56 82 20  biblioprefailles@free.fr

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English :

Looking for a specific book? Maybe you’ll find it in Préfailles…

L’événement Brocante de livres Préfailles a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic

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