Brocante de livres Préfailles
Brocante de livres Préfailles samedi 16 mai 2026.
Préfailles
Brocante de livres
Place du Marché Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 13:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Vous cherchez un livre précis ? Vous allez peut-être le trouver à Préfailles…
Lors du marché de Préfailles, venez faire vos courses habituelles et pourquoi pas rajouter à votre panier un ou plusieurs livres.
La bibliothèque organise une brocante de livres lors de ce rendez-vous traditionnel du samedi matin dans le centre-bourg de la ville.
Venez vite chiner des livres d’occasion pour tous les âges et tous les goûts !
Que peut-on trouver ?
Roman
Policier
Aventure
Littérature
Bandes dessinées
etc..
On aime
L’atmophère conviviale du marché et ses parfums gourmands, sans oublier la magnifique vue mer depuis le centre-bourg préfaillais.
Alors de passage simplement au marché ou bien à la recherche du bouquin idéal, ne manquez pas cette date à Préfailles sur Destination Pornic !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 56 82 20 biblioprefailles@free.fr
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English :
Looking for a specific book? Maybe you’ll find it in Préfailles…
L’événement Brocante de livres Préfailles a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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