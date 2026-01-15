Brocante de Louans

Louans Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La brocante annuelle de Louans, organisée par l’Association des Parents d’Élèves, aura lieu comme chaque année le dernier week-end de mai.

Buvette et restauration sur place.

Louans 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 94 93 80 apelouans@hotmail.com

English :

The annual brocante in Louans, organized by the Parents’ Association, will take place as every year on the last weekend in May.

Refreshments and food available on site.

L’événement Brocante de Louans Louans a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire