Brocante de Louans Louans dimanche 31 mai 2026.
Brocante de Louans
Louans Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La brocante annuelle de Louans, organisée par l’Association des Parents d’Élèves, aura lieu comme chaque année le dernier week-end de mai.
Buvette et restauration sur place.
Louans 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 94 93 80 apelouans@hotmail.com
English :
The annual brocante in Louans, organized by the Parents’ Association, will take place as every year on the last weekend in May.
Refreshments and food available on site.
