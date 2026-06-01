Brocante de Loverstel Allée des roses Watten
Brocante de Loverstel Allée des roses Watten dimanche 28 juin 2026.
Watten
Brocante de Loverstel
Allée des roses Allée des Lilas Watten Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La Commune organise son 14ème vide grenier dans les cités de Loverstel !
Animations musicales et concours de pétanque ouverts à tous les habitants.
Cité des Tuileries, Allée des Roses et Allée des Lilas
Petite restauration sur place
La Commune organise son 14ème vide grenier dans les cités de Loverstel !
Animations musicales et concours de pétanque ouverts à tous les habitants.
Cité des Tuileries, Allée des Roses et Allée des Lilas
Petite restauration sur place .
Allée des roses Allée des Lilas Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 21 88 26 04
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English :
The City is hosting its 14th yard sale in the Loverstel housing projects!
Live music and a pétanque tournament open to all residents.
Tuileries Housing Complex, Allée des Roses, and Allée des Lilas
Light refreshments available on site
L’événement Brocante de Loverstel Watten a été mis à jour le 2026-06-13 par Terre de Flandre Tourisme
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