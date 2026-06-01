Brocante de Loverstel Allée des roses Watten

Watten

Brocante de Loverstel

Allée des roses Allée des Lilas Watten Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Commune organise son 14ème vide grenier dans les cités de Loverstel !

Animations musicales et concours de pétanque ouverts à tous les habitants.

Cité des Tuileries, Allée des Roses et Allée des Lilas

Petite restauration sur place

La Commune organise son 14ème vide grenier dans les cités de Loverstel !

Animations musicales et concours de pétanque ouverts à tous les habitants.

Cité des Tuileries, Allée des Roses et Allée des Lilas

Petite restauration sur place .

Allée des roses Allée des Lilas Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 21 88 26 04

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English :

The City is hosting its 14th yard sale in the Loverstel housing projects!

Live music and a pétanque tournament open to all residents.

Tuileries Housing Complex, Allée des Roses, and Allée des Lilas

Light refreshments available on site

L’événement Brocante de Loverstel Watten a été mis à jour le 2026-06-13 par Terre de Flandre Tourisme