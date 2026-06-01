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Brocante de Loverstel Allée des roses Watten

Brocante de Loverstel Allée des roses Watten dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Allée des roses

Adresse : Allée des Lilas

Ville : 59143 Watten

Département : Nord

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Watten

Brocante de Loverstel

Allée des roses Allée des Lilas Watten Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

La Commune organise son 14ème vide grenier dans les cités de Loverstel !
Animations musicales et concours de pétanque ouverts à tous les habitants.

Cité des Tuileries, Allée des Roses et Allée des Lilas
Petite restauration sur place
La Commune organise son 14ème vide grenier dans les cités de Loverstel !
Animations musicales et concours de pétanque ouverts à tous les habitants.

Cité des Tuileries, Allée des Roses et Allée des Lilas
Petite restauration sur place   .

Allée des roses Allée des Lilas Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 21 88 26 04 

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English :

The City is hosting its 14th yard sale in the Loverstel housing projects!
Live music and a pétanque tournament open to all residents.

Tuileries Housing Complex, Allée des Roses, and Allée des Lilas
Light refreshments available on site

L’événement Brocante de Loverstel Watten a été mis à jour le 2026-06-13 par Terre de Flandre Tourisme

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