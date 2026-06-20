Brocante de Lunac Lunac
Brocante de Lunac Lunac dimanche 12 juillet 2026.
Lunac
Brocante de Lunac
Lunac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Venez nombreux au vide grenier de Lunac !
Restauration sur place, parking et WC. .
Lunac 12270 Aveyron Occitanie chateaulunac@gmail.com
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English :
Come one, come all to the Lunac garage sale!
L’événement Brocante de Lunac Lunac a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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