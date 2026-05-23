Brocante de Marennes Plage, vide grenier Marennes Plage Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Brocante de Marennes Plage, vide grenier

Marennes Plage Avenue du Pont de La Seudre Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante à la plage de Marennes organisée par l’association des résidents de Marennes plage.

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Marennes Plage Avenue du Pont de La Seudre Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 79 58 69

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English : Marennes Plage Flea Market, Yard Sale

Brocante on the Marennes beach organized by the Marennes plage residents’ association.

L’événement Brocante de Marennes Plage, vide grenier Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes