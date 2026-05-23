Brocante de Marennes Plage, vide grenier Marennes Plage Marennes-Hiers-Brouage
dimanche 13 septembre 2026 · Marennes Plage · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Brocante de Marennes Plage, vide grenier
Marennes Plage Avenue du Pont de La Seudre Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante à la plage de Marennes organisée par l’association des résidents de Marennes plage.
.
Marennes Plage Avenue du Pont de La Seudre Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 79 58 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marennes Plage Flea Market, Yard Sale
Brocante on the Marennes beach organized by the Marennes plage residents’ association.
L’événement Brocante de Marennes Plage, vide grenier Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)
- Jeu de piste La pierre de la Dame Blanche Mardis Famille Brouage Marennes-Hiers-Brouage 7 juillet 2026
- Balade nature Le marais de Brouage face au défi climatique Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 7 juillet 2026
- Le rendez-vous Kamishibaï Mardis Famille Clos du Figuier Marennes-Hiers-Brouage 7 juillet 2026
- Bal Populaire Jardin Public Marennes-Hiers-Brouage 7 juillet 2026
- Concert: International Jazz Orchestra Marennes Marennes-Hiers-Brouage 7 juillet 2026