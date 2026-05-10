Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte
Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte dimanche 7 juin 2026.
Cuise-la-Motte
Brocante de matériel de pêche
366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
À l’occasion de la Fête Nationale de la Pêche, l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte organise une brocante de matériel de pêche, au coeur de la Forêt.
Buvette et restauration sur place.
Animations pêche sur toute la journée !
À l’occasion de la Fête Nationale de la Pêche, l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte organise une brocante de matériel de pêche, au coeur de la Forêt.
Buvette et restauration sur place.
Animations pêche sur toute la journée ! .
366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 52 55 35 65 littiere.patrick@hotmail.fr
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English :
To mark the Fête Nationale de la Pêche, the A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte is organizing a fishing tackle flea market in the heart of the forest.
Refreshments and catering on site.
Fishing entertainment all day long!
L’événement Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-05-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme