Cuise-la-Motte

Brocante de matériel de pêche

366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion de la Fête Nationale de la Pêche, l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte organise une brocante de matériel de pêche, au coeur de la Forêt.

Buvette et restauration sur place.

Animations pêche sur toute la journée !

À l’occasion de la Fête Nationale de la Pêche, l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte organise une brocante de matériel de pêche, au coeur de la Forêt.

Buvette et restauration sur place.

Animations pêche sur toute la journée ! .

366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 52 55 35 65 littiere.patrick@hotmail.fr

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English :

To mark the Fête Nationale de la Pêche, the A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte is organizing a fishing tackle flea market in the heart of the forest.

Refreshments and catering on site.

Fishing entertainment all day long!

L’événement Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-05-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme