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Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte

Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 366 Rue de Neuffontaines

Ville : 60350 Cuise-la-Motte

Département : Oise

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 0

Cuise-la-Motte

Brocante de matériel de pêche

366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

À l’occasion de la Fête Nationale de la Pêche, l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte organise une brocante de matériel de pêche, au coeur de la Forêt.

Buvette et restauration sur place.
Animations pêche sur toute la journée !
À l’occasion de la Fête Nationale de la Pêche, l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte organise une brocante de matériel de pêche, au coeur de la Forêt.

Buvette et restauration sur place.
Animations pêche sur toute la journée !   .

366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 52 55 35 65  littiere.patrick@hotmail.fr

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English :

To mark the Fête Nationale de la Pêche, the A.A.P.P.M.A Le Goujon Cuise-la-Motte is organizing a fishing tackle flea market in the heart of the forest.

Refreshments and catering on site.
Fishing entertainment all day long!

L’événement Brocante de matériel de pêche Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-05-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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