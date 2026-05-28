Mont-l’Évêque

Brocante de Mont-l’Evêque

Rue de l’Église Mont-l’Évêque Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Envie de flâner, de chiner et de faire de belles découvertes ? La brocante est le rendez‑vous idéal pour partir à la recherche d’objets uniques, chargés d’histoire et de charme.

Sur place, vous trouverez une buvette pour vous restaurer.

Envie de flâner, de chiner et de faire de belles découvertes ? La brocante est le rendez‑vous idéal pour partir à la recherche d’objets uniques, chargés d’histoire et de charme. Au fil des stands, meubles anciens, livres, jouets, vêtements ou curiosités se dévoilent, offrant à chacun la possibilité de dénicher la pièce rare ou le coup de cœur inattendu.

Dans une ambiance conviviale et animée, c’est aussi l’occasion de partager un moment agréable en famille ou entre amis, d’échanger avec les exposants et de savourer le plaisir simple de la balade. Entre bonnes affaires et surprises, la brocante promet une expérience chaleureuse, authentique et pleine de trésors à découvrir.

Sur place, vous trouverez une buvette pour vous restaurer. .

Rue de l’Église Mont-l’Évêque 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 48 74

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English :

Looking for a place to stroll, bargain-hunt and make wonderful discoveries? A flea market is the ideal place to go in search of unique objects steeped in history and charm.

There’s also a refreshment bar on site.

L’événement Brocante de Mont-l’Evêque Mont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par Chantilly-Senlis Tourisme