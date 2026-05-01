Nozières

Brocante de Nozières

Route des Genêts Nozières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

De 50 à 100 exposants accueillis

Venez chiner. Accueil des exposants à partir de 6h30, 2 € par voiture. Sans réservation.

Buvette et restauration sur place .

Route des Genêts Nozières 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 73 80 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

50 to 100 exhibitors welcomed

L’événement Brocante de Nozières Nozières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE