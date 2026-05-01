Brocante de Nozières Nozières
Brocante de Nozières Nozières dimanche 31 mai 2026.
Nozières
Brocante de Nozières
Route des Genêts Nozières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
De 50 à 100 exposants accueillis
Venez chiner. Accueil des exposants à partir de 6h30, 2 € par voiture. Sans réservation.
Buvette et restauration sur place .
Route des Genêts Nozières 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 73 80 55
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English :
50 to 100 exhibitors welcomed
L’événement Brocante de Nozières Nozières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE