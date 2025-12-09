Brocante de Printemps Micropolis Parc des Expositions de Besançon, Hall A2-B1 (Nord) Besançon

Brocante de Printemps

Micropolis Parc des Expositions de Besançon, Hall A2-B1 (Nord) 3 Boulevard O, 25000 Besançon Besançon Doubs

Objets insolites, vintages, tendances, n’attendent plus que vous !

Mars, le mois du printemps, la belle saison où tout reprend vie, même les vieux objets. Les 7 et 8 mars 2026, de nombreux brocanteurs professionnels viendront vous proposer leurs trouvailles afin d’annoncer cette saison printanière.

Un vélo pour vous balader durant vos vacances, un vieil argentique afin d’immortaliser ces moments, en passant par un sac à main vintage, autant vous dire qu’il y en aura pour tous les goûts.

Ces vieux objets remplis d’histoire et authentiques vont embellir votre chez-vous et vous accompagner dans vos périples alors profitez-en. De plus, par cet acte, vous contribuez au zéro déchet , de quoi faire des emplettes en se donnant bonne conscience !

Dates sam. 07/03/2026 dim. 08/03/2026

Horaires 9h/18h

Lieu Micropolis Besançon, Hall A2-B1 (Nord)

Entrée à 3€ (gratuit pour les de 16 ans) .

