Brocante de Recy Recy
Brocante de Recy Recy dimanche 31 mai 2026.
Brocante de Recy
Centre du Village Recy Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
27ème Brocante et vide-greniers.
Buvette et petite restauration.
Document d’inscription obligatoire disponible sur le site de la mairie de Recy. .
Centre du Village Recy 51520 Marne Grand Est recytamalou@gmail.com
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English : Brocante de Recy
L’événement Brocante de Recy Recy a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT de la Marne