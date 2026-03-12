Brocante de Recy

Centre du Village Recy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

27ème Brocante et vide-greniers.

Buvette et petite restauration.

Document d’inscription obligatoire disponible sur le site de la mairie de Recy. .

Centre du Village Recy 51520 Marne Grand Est recytamalou@gmail.com

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English : Brocante de Recy

L’événement Brocante de Recy Recy a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT de la Marne