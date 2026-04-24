Brocante de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Brocante de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt vendredi 8 mai 2026.
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Brocante de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
A 23 min du Center Parcs
5e édition organisée par l’association Outre en Fête
70 exposants buvette et restauration
RV quartier Ramecourt de 7h à 18h ! .
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 02820 Aisne Hauts-de-France +33 6 43 60 58 17
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English :
23 min from Center Parcs
L’événement Brocante de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon