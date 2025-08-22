La Maison Bleue et le Bois Françon Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne

La Maison Bleue et le Bois Françon En VTT

La Maison Bleue et le Bois Françon De la gare de Saint-Erme 02820 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne Hauts-de-France

Ce circuit très sportif offre de jolis contrastes de paysages entre la plaine picarde et l’extrémité des monts du Laonnois. Dans sa seconde partie, la campagne devient vallonnée, charmeuse autour de Courtrizy. Adossées aux contreforts du Chemin des Dames, les buttes du mont Héraut et de Saint-Erme augmentent la difficulté.

English :

This very sporty circuit offers some lovely contrasting landscapes between the Picardy plain and the edge of the Laonnois mountains. In the second part, the countryside becomes undulating and charming around Courtrizy. Set against the foothills of the Chemin des Dames, the buttes of Mont Héraut and Saint-Erme add to the difficulty.

Deutsch :

Diese sehr sportliche Strecke bietet schöne landschaftliche Kontraste zwischen der Ebene der Picardie und dem Ende der Berge des Laonnois. Im zweiten Teil wird die Landschaft hügelig und reizvoll rund um Courtrizy. Die Hügel des Mont Héraut und Saint-Erme, die sich an die Ausläufer des Chemin des Dames anlehnen, erhöhen den Schwierigkeitsgrad.

Italiano :

Questo percorso molto sportivo offre dei bei paesaggi contrastanti tra la pianura della Piccardia e il margine delle montagne del Laonnois. Nella seconda parte, il paesaggio diventa ondulato e affascinante intorno a Courtrizy. Ai piedi dello Chemin des Dames, le colline di Mont Héraut e Saint-Erme aumentano la difficoltà.

Español :

Este recorrido, muy deportivo, ofrece bellos contrastes paisajísticos entre la llanura de Picardía y el borde de los montes de Laonnois. En la segunda parte, el paisaje se vuelve ondulado y encantador alrededor de Courtrizy. En las estribaciones del Chemin des Dames, las colinas de Mont Héraut y Saint-Erme aumentan la dificultad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme