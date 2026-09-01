Brocante de septembre Site des lacs de Laives Laives
dimanche 13 septembre 2026 · Site des lacs de Laives · Laives
Informations pratiques
Laives
Brocante de septembre
Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 05:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante organisée par l’association Laives Patrimoine au profit de la restauration du patrimoine de la commune.
Petite restauration sur place, buvette. Parking organisé.
Exposants Particuliers et professionnels.
PAS de RESERVATION, placement au fur et à mesure des arrivées. Pas de ventes alimentaires, de vente d’objets neufs ni de vente d’animaux vivants. .
Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 51 43 20 contact@laivespatrimoine.com
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English :
L’événement Brocante de septembre Laives a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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