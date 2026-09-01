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AGENDA · Laives

Brocante de septembre Site des lacs de Laives Laives

dimanche 13 septembre 2026 · Site des lacs de Laives · Laives

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
05:00:00
Lieu
Site des lacs de Laives
Adresse
Route de La Ferté
Ville
71240 Laives
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Laives

Brocante de septembre

Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 05:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante organisée par l’association Laives Patrimoine au profit de la restauration du patrimoine de la commune.
Petite restauration sur place, buvette. Parking organisé.
Exposants Particuliers et professionnels.
PAS de RESERVATION, placement au fur et à mesure des arrivées. Pas de ventes alimentaires, de vente d’objets neufs ni de vente d’animaux vivants.   .

Site des lacs de Laives Route de La Ferté Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 51 43 20  contact@laivespatrimoine.com

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English :

L’événement Brocante de septembre Laives a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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