Visite libre de l’église Saint-Martin de Laives, Ancienne église Saint-Martin, Laives

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin de Laives 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Martin Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Saint-Martin de Laives, en haut de la colline qui surplombe la vallée de la Saône et de la Grosne.

Ancienne église Saint-Martin Chemin du Merle, 71240 Laives, France Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385448254 https://www.saintmartindelaives.com

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Saint-Martin de Laives, en haut de la colline qui surplombe la vallée de la Saône et de la Grosne.

© Xavier and Caroline