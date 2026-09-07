Visite libre de l’église Saint-Martin de Laives, Ancienne église Saint-Martin, Laives
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église Saint-Martin · Laives
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin de Laives 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Martin Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Saint-Martin de Laives, en haut de la colline qui surplombe la vallée de la Saône et de la Grosne.
Ancienne église Saint-Martin Chemin du Merle, 71240 Laives, France Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385448254 https://www.saintmartindelaives.com
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Saint-Martin de Laives, en haut de la colline qui surplombe la vallée de la Saône et de la Grosne.
© Xavier and Caroline
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