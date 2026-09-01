Informations pratiques

Thilay

Brocante de Thilay

Place de l’eglise Thilay Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La Jeunesse de Thilay et l’Association de parents d’élèves organisent leur brocante annuelle le dimanche 27 septembre dans les rues de Thilay.1€ le mètre.

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Place de l’eglise Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 7 43 54 59 53

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English :

The Thilay Youth Group and the Parents’ Association are organizing their annual flea market on Sunday, September 27, in the streets of Thilay. 1? per meter.

L’événement Brocante de Thilay Thilay a été mis à jour le 2026-08-14 par Ardennes Tourisme