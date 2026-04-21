Brocante de Villapourçon Place du village Villapourçon

Villapourçon

Brocante de Villapourçon

Place du village Le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 07:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Brocante de Villapourçon organisée par le Comité des Fêtes le samedi 16 mai 2026 Place du village

Tarif 2 € le ml. Restauration et buvette sur place. .

Place du village Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 07 34 84

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English : Brocante de Villapourçon

L’événement Brocante de Villapourçon Villapourçon a été mis à jour le 2026-04-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)