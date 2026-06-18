Brocante d’Epinac Rue de la Piscine Épinac
Brocante d’Epinac Rue de la Piscine Épinac dimanche 12 juillet 2026.
Épinac
Brocante d’Epinac
Rue de la Piscine Base de loisirs de la Drée Épinac Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
La grande brocante d’Épinac, organisée par le Foyer Rural d’Épinac, vous donne rendez-vous à la zone de loisirs pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !
Venez chiner, vendre ou simplement profiter de l’ambiance. .
Rue de la Piscine Base de loisirs de la Drée Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 48 83 04
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English : Brocante d’Epinac
L’événement Brocante d’Epinac Épinac a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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