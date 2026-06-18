Brocante d’Epinac Rue de la Piscine Épinac

Épinac

Brocante d’Epinac

Rue de la Piscine Base de loisirs de la Drée Épinac Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

La grande brocante d’Épinac, organisée par le Foyer Rural d’Épinac, vous donne rendez-vous à la zone de loisirs pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Venez chiner, vendre ou simplement profiter de l’ambiance. .

Rue de la Piscine Base de loisirs de la Drée Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 48 83 04

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English : Brocante d’Epinac

L’événement Brocante d’Epinac Épinac a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)