Les Oscars Cinéma Arletty Épinac
Les Oscars Cinéma Arletty Épinac lundi 20 juillet 2026.
Épinac
Les Oscars
Cinéma Arletty 5 Rue Pernette Épinac Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
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Cinéma Arletty 5 Rue Pernette Épinac 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Oscars
L’événement Les Oscars Épinac a été mis à jour le 2026-06-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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