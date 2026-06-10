Les Oscars Cinéma Arletty Autun

Autun

Les Oscars

Cinéma Arletty 5 Rue Pernette Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez partager le plaisir d’apprendre tout en jouant au Bingo.

Un nouveau concept imaginé par les équipes du BAM.

Percez les mystères de sujets originaux et insolites autour d’anecdotes, de séquences d’archives et d’ateliers.

Au programme des moments d’échange et de convivialité tout en cultivant votre curiosité ! .

Cinéma Arletty 5 Rue Pernette Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Oscars

L’événement Les Oscars Autun a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II