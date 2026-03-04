On The Moon Again (observation astronomique de la lune) Temple de Janus Autun

On The Moon Again (observation astronomique de la lune)

Temple de Janus Route de la Genetoye Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

2026-07-18

Observation astronomique de la lune (évènement mondial) !

En juillet 1969, regroupés en famille ou entre amis autour d’une radio ou d’un rare téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous les continents, suivaient le premier pas d’un homme sur la Lune. L’envie vous prend de célébrer cet anniversaire et d’éprouver cet enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial, universel, dépassant toutes les frontières ?

Venez vous laisser surprendre par un spectacle inattendu au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique. Rejoignez-nous, avec ou sans votre matériel d’observation, devant le Temple de Janus à partir de 21h. .

+33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

