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AGENDA · Autun

Journée dessin en ville Place du Champ de Mars Autun

samedi 25 juillet 2026 · Place du Champ de Mars · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Champ de Mars
Adresse
Office du Tourisme d'Autun
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Journée dessin en ville

Place du Champ de Mars Office du Tourisme d’Autun Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

L’Association Artistique de l’Autunois organise une journée dessins en ville à Autun.
Cette journée est gratuite et ouverte à tous, seul ou en famille. Nous nous retrouverons sous le kiosque à musique, terrasse de l’Europe à Autun, où les détails sur l’organisation de la journée vous seront communiqués. Nous terminerons en fin d’après-midi par une présentation des travaux réalisés.
Nous contacter par mail pour tout renseignement.   .

Place du Champ de Mars Office du Tourisme d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   AAAutun2024@orange.fr

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English :

L’événement Journée dessin en ville Autun a été mis à jour le 2026-07-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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