Journée dessin en ville Place du Champ de Mars Autun

Informations pratiques

Autun

Journée dessin en ville

Place du Champ de Mars Office du Tourisme d’Autun Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’Association Artistique de l’Autunois organise une journée dessins en ville à Autun.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous, seul ou en famille. Nous nous retrouverons sous le kiosque à musique, terrasse de l’Europe à Autun, où les détails sur l’organisation de la journée vous seront communiqués. Nous terminerons en fin d’après-midi par une présentation des travaux réalisés.

Nous contacter par mail pour tout renseignement. .

Place du Champ de Mars Office du Tourisme d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté AAAutun2024@orange.fr

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English :

L’événement Journée dessin en ville Autun a été mis à jour le 2026-07-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)