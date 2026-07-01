Journée dessin en ville Place du Champ de Mars Autun
samedi 25 juillet 2026 · Place du Champ de Mars · Autun
Informations pratiques
Autun
Journée dessin en ville
Place du Champ de Mars Office du Tourisme d’Autun Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’Association Artistique de l’Autunois organise une journée dessins en ville à Autun.
Cette journée est gratuite et ouverte à tous, seul ou en famille. Nous nous retrouverons sous le kiosque à musique, terrasse de l’Europe à Autun, où les détails sur l’organisation de la journée vous seront communiqués. Nous terminerons en fin d’après-midi par une présentation des travaux réalisés.
Nous contacter par mail pour tout renseignement. .
Place du Champ de Mars Office du Tourisme d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté AAAutun2024@orange.fr
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English :
L’événement Journée dessin en ville Autun a été mis à jour le 2026-07-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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