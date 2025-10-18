Augustodunum 2026, le réve du roi Théatre antique Autun

Augustodunum 2026 Le rêve du Roi

Théâtre antique Avenue du 2ème dragons Autun Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08

Venez vivre un spectacle grandiose avec des centaines de personnages costumés.

AUGUSTODUNUM, le rêve du Roi… Vous plonge dans une épopée historique éblouissante, de l’antiquité à la Renaissance où le son et la lumière s’unissent pour révéler la splendeur d’Autun.

Course de chars, combat de gladiateurs, danses, scènes de feu, tournoi de chevalerie et parade de voltigeurs rythment énergiquement ce nouveau spectacle qui se termine par l’arrivée triomphale du roi François 1er à Autun, la Rome française.

Enfin, le ciel d’Autun s’embrase par la magie d’un feu d’artifice pour refermer une soirée inoubliable.

Ouverture des gradins à partir de 20h et début du spéctacle vers 22h.

Il est recommandé d’arriver avant 21h30.

Le théâtre antique offre une bonne visibilité dans son ensemble.

– Un espace et un parking sont réservés au personnes à mobilité réduite. Il est impératif de se signaler aux barrières de sécurité afin de pouvoir accéder à l’entrée avec votre véhicule.

– Le théâtre antique est situé à 10 minutes à pied des parkings du centre-ville place du champ de mars, place Deguin et l’hexagone.

– L’avenue du 2ème Dragons sera fermée à partir de 19h.

– Les couteaux, objets tranchants, tous les objets en verre et chaises sont interdits. .

Théâtre antique Avenue du 2ème dragons Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

English : Augustodunum 2026, le réve du roi

German : Augustodunum 2026 Le rêve du Roi

Italiano :

Espanol :

L’événement Augustodunum 2026 Le rêve du Roi Autun a été mis à jour le 2025-10-29 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II