Autun médiévale Parvis du chanoine Grivot Autun

Autun médiévale

Parvis du chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-05-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16

La ville haute n’abrite pas seulement la cathédrale Saint-Lazare mais aussi tout un dédale de petites rues calmes et pittoresques qui évoquent la vie quotidienne au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Vous aurez accès à des lieux confidentiels jamais ouverts au public.

RDV devant la fontaine de la cathédrale Saint-Lazare. .

Parvis du chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com

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English : Autun médiévale

L’événement Autun médiévale Autun a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)