Autun médiévale Parvis du chanoine Grivot Autun
Autun médiévale Parvis du chanoine Grivot Autun samedi 4 avril 2026.
Autun médiévale
Parvis du chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-05-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16
La ville haute n’abrite pas seulement la cathédrale Saint-Lazare mais aussi tout un dédale de petites rues calmes et pittoresques qui évoquent la vie quotidienne au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Vous aurez accès à des lieux confidentiels jamais ouverts au public.
RDV devant la fontaine de la cathédrale Saint-Lazare. .
Parvis du chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Autun médiévale
L’événement Autun médiévale Autun a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)