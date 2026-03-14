L’actu du Panoptique Parvis du chanoine Grivot Autun

L’actu du Panoptique

Parvis du chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28

Découvrez les coulisses d’un projet architecturale hors normes! Un membre de l’équipe du projet vous présente les grandes lignes du futur Panoptique d’Autun-musée Rolin et fait le point sur l’avancement du chantier depuis des points de vue inédits, en s’adaptant à l’accessibilité du site au gré des travaux. Circuit variable en fonction de l’activité des entreprises. .

Parvis du chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement L’actu du Panoptique Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)